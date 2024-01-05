Європі нічого не загрожує: рекордні запаси газу дозволять спокійно пройти зиму

За даними Gas Infrastructure Europe (GIE), запаси в Європейському Союзі та Великій Британії на 31 грудня склали 996 терават-годин (ТВтч), що є сезонним рекордом.

У Північно-Західній Європі, основній зоні споживання, протягом останніх трьох місяців 2023 року температура була набагато вищою, ніж зазвичай, що призвело до зниження попиту на опалення та використання газу.

У період з жовтня по грудень температура у Франкфурті в Німеччині була на 2,3 градуса я вище за довгостроковий середній показник. В останні три місяці 2023 року температура в лондонському аеропорту Хітроу була на 1,1 градуса вищою за середню сезонну.

У грудні по всьому регіону температура була особливо м'якою, що призвело до невеликого скорочення запасів протягом місяця.

У результаті наприкінці грудня сховища газу, як і раніше, були заповнені на 86,5% порівняно з піком у 99,6% у листопаді, але це другий за величиною показник за всю історію і на 15 процентних пунктів вищий, ніж середній сезонний показник за десять років.

Нині немає сценаріїв, за яких запаси в Європі стануть загрозливо низькими до кінця зими 2023/24 року. Фактично, сховища в ЄС та Великій Британії, ймовірно, закінчать зиму заповненими майже на 54%, з ймовірним діапазоном від 42% до 69%, зазначає Reuters.

Ціни на газ

Ціни залишаються значно вищими за довгостроковий середній рівень, а споживання промислового газу, як і раніше, знаходиться на низькому рівні, тому запаси газу, швидше за все, зрештою виявляться ближче до верхньої половини діапазону.

Винятково великі обсяги сховищ не залишать місця для скорочення обсягу газу під час сезону поповнення запасів газу влітку 2024 року, коли світовий ринок газу буде надлишком.

Після 18 місяців зростання цін у період із середини 2021 року до кінця 2022 року, викликаного війною Росії проти України, Європа опинилася в незвичайному становищі: їй необхідно стимулювати більше споживання газу.

Ціни на ф'ючерси вже почали різко і стійко падати, стимулюючи зростання споживання та звільнення від деяких надлишкових запасів.

Ціни на газ, який буде поставлено в січні 2024 року, впали в середньому до 36 євро за мегават-годину (400 доларів за тисячу кубометрів) у грудні порівняно із середнім показником 52 євро в жовтні.

Але ціни продовжуватимуть знижуватися доти, доки не з'являться ознаки того, що енергоємні промислові споживачі перезапустять частину потужностей, що простоюють у 2022/23 році.

У Німеччині, наприклад, енергоємне промислове виробництво у жовтні 2023 року все ще було на 18% нижче, ніж у січні 2022 року. Щоб ціни досягли сталого рівня, частину цього попиту доведеться відновити, зазначається у публікації.

Путін знову всім програв

Російський президент Володимир Путін минулого року зробив ставку на енергетичну кризу в Європі, припинивши постачання трубопровідного газу. Московська пропаганда активно використала тезу про те, що "Європа замерзне" без російського року.

Проте активні заходи ЄС та збільшення імпорту з інших країн, зниження споживання та м'яка погода призвели до того, що минула зима пройшла без відключень, а ціни різко знизилися.

В результаті "Газпром" фактично втратив свій головний ринок у Європі, який приносив йому десятки мільярдів доларів на рік: постачання трубопровідного газу до Європи впали зі 170 до 28 млрд кубометрів.