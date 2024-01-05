Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), запасы в Европейском Союзе и Великобритании на 31 декабря составили 996 тераватт-часов (ТВтч), что является сезонным рекордом.

В Северо-Западной Европе, основной зоне потребления, в последние три месяца 2023 года температура была намного выше, чем обычно, что привело к снижению спроса на отопление и использования газа.

В период с октября по декабрь температура во Франкфурте в Германии была на 2,3 градуса я выше долгосрочного среднего показателя. В последние три месяца 2023 года температура в лондонском аэропорту Хитроу была на 1,1 градуса выше средней сезонной.

В декабре по всему региону температура была особенно мягкой, что привело к очень небольшому сокращению запасов в течение месяца.

В результате в конце декабря хранилища газа по-прежнему были заполнены на 86,5%, по сравнению с пиком в 99,6% в ноябре, но это второй по величине показатель за всю историю и на 15 процентных пунктов выше, чем средний сезонный показатель за десять лет.

В настоящее время не существует сценариев, при которых запасы в Европе станут угрожающе низкими до конца зимы 2023/24 года. Фактически, хранилища в ЕС и Великобритании, вероятно, закончат зиму заполненными почти на 54%, с вероятным диапазоном от 42% до 69%, отмечает Reuters.

Цены на газ

Цены остаются значительно выше долгосрочного среднего уровня, а потребление промышленного газа по-прежнему находится на низком уровне, поэтому запасы газа, скорее всего, в конечном итоге окажутся ближе к верхней половине диапазона.

Исключительно большие объемы хранилищ не оставят места для сокращения объема газа во время сезона пополнения запасов газа летом 2024 года, когда мировой рынок газа будет в избытке.

После 18 месяцев роста цен в период с середины 2021 года по конец 2022 года, вызванного войной России против Украины, Европа оказалась в необычном положении: ей необходимо стимулировать большее потребление газа.

Цены на фьючерсы уже начали резко и устойчиво падать, стимулируя рост потребления и избавление от некоторых избыточных запасов.

Цены на газ, который будет поставлен в январе 2024 года, упали в среднем до 36 евро за мегаватт-час (400 долларов за тысячу кубометров) в декабре по сравнению со средним показателем в 52 евро в октябре.

Но цены будут продолжать снижаться до тех пор, пока не появятся признаки того, что энергоемкие промышленные потребители перезапустят часть мощностей, простаивающих в 2022/23 году.

В Германии, например, энергоемкое промышленное производство в октябре 2023 года все еще было на 18% ниже, чем в январе 2022 года. Чтобы цены достигли устойчивого уровня, часть этого спроса придется восстановить, отмечается в публикации.

Путин снова всем проиграл

Российский президент Владимир Путин в прошлом году сделал ставку на энергетический кризис в Европе, прекратив поставки трубопроводного газа. Московская пропаганда активно использовала тезис о том, что "Европа замерзнет" без российского года.

Однако активные меры ЕС и по увеличению импорта из других стран, снижение потребления и мягкая погода привели к тому, что минувшая зима прошла без отключений, а цены резко снизились.

В результате "Газпром" фактически лишился своего главного рынка в Европе, который приносил ему десятки миллиардов долларов в год: поставки трубопроводного газа в Европу упали со 170 до 28 млрд кубометров.