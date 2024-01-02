ua en ru
Вт, 02 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія за останній рік втратила ще понад 50% європейського ринку газу

Росія, Вівторок 02 січня 2024 14:02
UA EN RU
Росія за останній рік втратила ще понад 50% європейського ринку газу Фото: "Газпром" втратив найбільший ринок газу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Постачання природного газу до Європи російським енергетичним монополістом "Газпромом" у 2023 році скоротилося на 55,6% до 28,3 млрд кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У 2022 році Росія поставила в Європу різними маршрутами близько 63,8 млрд кубометрів газу. "Газпром" не публікував власної статистики з початку 2023 року.

Експорт російського газу до Європи, що колись був її основним експортним ринком, різко скоротився через політичні наслідки вторгнення в Україну. На піку у 2018-2019 роках річний потік сягав 175-180 млрд кубометрів.

Розрахунки, засновані на даних європейської газотранспортної групи Entsog та щоденні звіти "Газпрому" про транзит газу через Україну, показали, що середньодобовий трубопровідний експорт російського газу до Європи знизився до 77,6 млн кубометрів (млн кубометрів) у 2023 році з 174,8 млн кубометрів у 2022 році.

Провалена стратегія Путіна

Російський президент Володимир Путін минулого року зробив ставку на енергетичну кризу в Європі, припинивши постачання трубопровідного газу. Московська пропаганда активно використала тезу про те, що "Європа замерзне" без російського року.

Проте активні заходи ЄС та збільшення імпорту з інших країн, зниження споживання та м'яка погода призвели до того, що минула зима пройшла без відключень, а ціни різко знизилися.

В результаті "Газпром" фактично втратив свій головний ринок у Європі, який приносив йому десятки мільярдів доларів на рік. 2021 року "Газпром" експортував у "далеке зарубіжжя" 185 млрд кубометрів газу, з яких до Китаю близько 10 млрд кубометрів.

Крім того, половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро приблизно до 4-5% з приблизно 40-45%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газпром Евросоюз
NEWS
Четверо загиблих та 92 поранених. Зеленський відреагував на ранковий удар РФ по Україні
Четверо загиблих та 92 поранених. Зеленський відреагував на ранковий удар РФ по Україні
DAILY
Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році
РБК-Українаінформаційне агентство Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році