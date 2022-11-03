В Європі можливий дефіцит природного газу наступного року: необхідні термінові заходи

"Коли ми дивимося на останні тенденції та ймовірний розвиток подій на світовому та європейському газових ринках, ми бачимо, що наступної зими Європа зіткнеться з ще більш серйозним викликом. Ось чому уряди повинні вжити негайних заходів для прискорення підвищення енергоефективності та прискорення впровадження відновлюваних джерел енергії та теплових насосів, а також інших кроків для структурного скорочення попиту на газ", - сказав виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол.

Він зазначив, що такі заходи мають важливе значення для енергетичної безпеки Європи, добробуту її громадян і промисловості, а також її переходу на чисту енергію.

Зазначається, що Європа може зіткнутися з розривом між попитом і пропозицією на 30 млрд кубометрів природного газу в ключовий літній період для заповнення газосховищ у 2023 році, якщо Росія припинить усі трубопровідні поставки та імпорт скрапленого природного газу (СПГ) Китаєм відновиться.

Так, потенційний дефіцит може становити майже половину газу, необхідного для заповнення сховищ на 95% потужності до початку опалювального сезону 2023-2024 років.

Організація заявила, що "дуже малоймовірно", що Росія поставить ще 60 млрд кубометрів трубопровідного газу у 2023 році - кількість, яку вона може поставити у 2022 році. МЕА також попереджає, що російські поставки до Європи можуть повністю зупинитися.