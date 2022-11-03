В Европе возможен дефицит природного газа в следующем году: необходимы срочные меры

Европа должна принять немедленные меры для ускорения внедрения возобновляемых источников энергии во избежание риска дефицита природного газа в 2023 году.
Об этом заявили в Международном энергетическом агентстве, пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Когда мы смотрим на последние тенденции и вероятное развитие событий на мировом и европейском газовых рынках, мы видим, что в следующую зиму Европа столкнется с еще более серьезным вызовом. Вот почему правительства должны принять немедленные меры для ускорения повышения энергоэффективности и ускорения внедрения возобновляемых источников энергии и тепловых насосов, а также других шагов по структурному сокращению спроса на газ", - сказал исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.
Он отметил, что такие меры имеют важное значение для энергетической безопасности Европы, благосостояния ее граждан и промышленности, а также для ее перехода на чистую энергию.
Отмечается, что Европа может столкнуться с разрывом между спросом и предложением на 30 млрд кубометров природного газа в ключевой летний период для заполнения газохранилищ в 2023 году, если Россия прекратит все трубопроводные поставки и импорт сжиженного природного газа (СПГ) Китаем возобновится.
Так, потенциальный дефицит может составлять около половины газа, необходимого для заполнения хранилищ на 95% мощности к началу отопительного сезона 2023-2024 годов.
Организация заявила, что "очень маловероятно", что Россия поставит еще 60 млрд кубометров трубопроводного газа в 2023 году - количество, которое она может поставить в 2022 году. МЭА также предупреждает, что российские поставки в Европу могут полностью остановиться.
Напомним, что Еврокомиссия предложила механизм борьбы с высокими ценами на энергоносители и обеспечение безопасности поставок.
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