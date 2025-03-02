У Європи досі немає єдності щодо арешту російських активів, - Туск

Туск розказав, шо навіть незважаючи на те, що всі лідери погодилися, що арешт російських активів це гарна ідея, деякі країни "побоюються наслідків для євро або банківської системи".

"Польща дуже наполягає на цьому, але, будьмо правдивими, оскільки ми не в єврозоні, наш голос у цій дискусії не буде вирішальним", - сказав він.

Також він наполягав на важливості продовження санкцій ЄС проти Росії після закінчення терміну їх дії, незважаючи на погрозу Угорщини накласти вето.

Переговори з Росією

Туск також говорив про необхідність запропонувати формат залучення Європи, Туреччини та Канади для складання плану переговорів з Росією.

"Ми всі зараз відчуваємо, що ні в кого немає плану щодо цього. Це відчуття хаосу, тимчасового підходу іноді викликає емоції, як ми бачили під час того непристойного видовища у Вашингтоні кілька днів тому, якого ми всі хотіли б уникнути", - сказав він.

Він додав, що лідерам необхідно "спокійно запропонувати спільну системну позицію" для формування майбутніх переговорів від імені країн-союзників.

Туск зазначив, що сподівається, що єдність європейців справить враження на президента США Дональда Трампа і допоможе йому більш прихильно поставитися до деяких запитів України.

Він також повідомив, що на саміті лідери не обговорювали гарантії безпеки для України, і вкотре попередив, що будь-яка подібна декларація повинна мати суворий обов’язковий характер, щоб не створювати "помилкову ілюзію безпеки".

Говорячи про саміт Європейської Ради наступного тижня, він сказав, що дивиться на нього з обережним оптимізмом, оскільки він "пошле дуже чіткий імпульс, який покаже Путіну та Росії, що ніхто тут, на заході, не має наміру піддаватися його шантажу та агресії".

Крім того, Туск відкинув будь-які припущення про розрив між Європою і США. Він запевнив, що Європа не може цього допустити.