У Европы до сих пор нет единства относительно ареста российских активов, - Туск

Туск рассказал, что даже несмотря на то, что все лидеры согласились, что арест российских активов это хорошая идея, некоторые страны "опасаются последствий для евро или банковской системы".

"Польша очень настаивает на этом, но, будем правдивыми, поскольку мы не в еврозоне, наш голос в этой дискуссии не будет решающим", - сказал он.

Также он настаивал на важности продления санкций ЕС против России после окончания срока их действия, несмотря на угрозу Венгрии наложить вето.

Переговоры с Россией

Туск также говорил о необходимости предложить формат привлечения Европы, Турции и Канады для составления плана переговоров с Россией.

"Мы все сейчас чувствуем, что ни у кого нет плана по этому поводу. Это ощущение хаоса, временного подхода иногда вызывает эмоции, как мы видели во время того непристойного зрелища в Вашингтоне несколько дней назад, которого мы все хотели бы избежать", - сказал он.

Он добавил, что лидерам необходимо "спокойно предложить общую системную позицию" для формирования будущих переговоров от имени стран-союзников.

Туск отметил, что надеется, что единство европейцев произведет впечатление на президента США Дональда Трампа и поможет ему более благосклонно отнестись к некоторым запросам Украины.

Он также сообщил, что на саммите лидеры не обсуждали гарантии безопасности для Украины, и в очередной раз предупредил, что любая подобная декларация должна иметь строгий обязательный характер, чтобы не создавать "ложную иллюзию безопасности".

Говоря о саммите Европейского Совета на следующей неделе, он сказал, что смотрит на него с осторожным оптимизмом, поскольку он "пошлет очень четкий импульс, который покажет Путину и России, что никто здесь, на западе, не намерен поддаваться его шантажу и агрессии".

Кроме того, Туск отверг любые предположения о разрыве между Европой и США. Он заверил, что Европа не может этого допустить.