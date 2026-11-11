ua en ru
Ср, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

В Европе около 200 ракет PAC-3, но часть уже передали Украине, - эксперт

13:34 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Лев Шевченко
В Европе около 200 ракет PAC-3, но часть уже передали Украине, - эксперт Фото: Patriot (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

В Европе, по оценке авиационного эксперта Константина Криволапа, насчитывается около 200 ракет PAC-3, однако часть из них уже была передана Украине. Также, по его словам, надежно известно около 200 ракет PAC-2 в Греции, а данные о похожем количестве в Испании - недостоверны.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "В поисках Patriot. Как Украина ищет антибаллистику и есть ли ракеты у Европы".

Почему в публичных данных сложно оценить запасы ракет в Patriot

В публичных данных почти невозможно разделить модификации ракет: PAC-2, PAC-2, GEM-T, PAC-3, PAC-3 CRI и PAC-3 MSE, отмечает Константин Криволап. По его словам, Украине предоставили немало ракет, но в контрактах нет спецификации, сколько каких, а типы сильно отличаются по стоимости и размерам. В пусковой установке вмещается либо четыре PAC-2, либо 16 PAC-3.

"Приблизительно количество ракет PAC-3 в Европе где-то на уровне 200 штук. Но из этих 200 штук нам уже что-то отдали", - объясняет эксперт.

Надежно, по его словам, известно, что в Греции имеется около 200 ракет PAC-2. Есть понимание, что у Испании может быть такое же количество, но это недостоверная информация, ее вероятность Криволап оценивает на уровне третьей категории.

Криволап отмечает, что Patriot есть почти во всех европейских странах, а также в Японии, Индонезии, Тайване и на Ближнем Востоке. Ракет в Европе производят мало, потому что используют преимущественно на учебных стрельбах.

По словам эксперта, в конце лета прошлого года руководителей Lockheed Martin и Raytheon вызвали в Пентагон: произведенное не покрывало потребностей всего мира. Сначала производители должны подумать, как выйти на 2000 PAC-3 в 2030 году, но после событий в Иране от них требовали более быстрого результата. Они пообещали 750 ракет в 2026 и выход на 2000 до 2028 года.

Впрочем, по мнению эксперта, даже этого недостаточно при том количестве вооружений, которое производят страны, производящие баллистическое оружие - Северная Корея, Китай, Иран и Россия.

Читайте также: Бумажный контракт на 2030 год не перехватит баллистический залп этой зимой, - эксперт

Президент Зеленский в октябре заявил, что Украина заплатила за ракеты в Patriot, но США их задерживают. По его словам, сейчас Украина получает только 12 ракет в месяц, что примерно в четыре раза меньше, чем при администрации Байдена.

Тем временем в начале ноября ГУР МОУ обнародовало данные о запасах баллистических и крылатых ракет России и темпах их наращивания.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВО Miltech
Новости
Переговоры в Абу-Даби: все о втором дне встреч Украины, США и России
Переговоры в Абу-Даби: все о втором дне встреч Украины, США и России
Аналитика
В поисках Patriot. Как Украина ищет антибаллистику и есть ли ракеты у Европы
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech В поисках Patriot. Как Украина ищет антибаллистику и есть ли ракеты у Европы