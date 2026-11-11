В Европе около 200 ракет PAC-3, но часть уже передали Украине, - эксперт

В Европе, по оценке авиационного эксперта Константина Криволапа, насчитывается около 200 ракет PAC-3, однако часть из них уже была передана Украине. Также, по его словам, надежно известно около 200 ракет PAC-2 в Греции, а данные о похожем количестве в Испании - недостоверны.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "В поисках Patriot. Как Украина ищет антибаллистику и есть ли ракеты у Европы" .

Почему в публичных данных сложно оценить запасы ракет в Patriot

В публичных данных почти невозможно разделить модификации ракет: PAC-2, PAC-2, GEM-T, PAC-3, PAC-3 CRI и PAC-3 MSE, отмечает Константин Криволап. По его словам, Украине предоставили немало ракет, но в контрактах нет спецификации, сколько каких, а типы сильно отличаются по стоимости и размерам. В пусковой установке вмещается либо четыре PAC-2, либо 16 PAC-3.

"Приблизительно количество ракет PAC-3 в Европе где-то на уровне 200 штук. Но из этих 200 штук нам уже что-то отдали", - объясняет эксперт.

Надежно, по его словам, известно, что в Греции имеется около 200 ракет PAC-2. Есть понимание, что у Испании может быть такое же количество, но это недостоверная информация, ее вероятность Криволап оценивает на уровне третьей категории.

Криволап отмечает, что Patriot есть почти во всех европейских странах, а также в Японии, Индонезии, Тайване и на Ближнем Востоке. Ракет в Европе производят мало, потому что используют преимущественно на учебных стрельбах.

По словам эксперта, в конце лета прошлого года руководителей Lockheed Martin и Raytheon вызвали в Пентагон: произведенное не покрывало потребностей всего мира. Сначала производители должны подумать, как выйти на 2000 PAC-3 в 2030 году, но после событий в Иране от них требовали более быстрого результата. Они пообещали 750 ракет в 2026 и выход на 2000 до 2028 года.

Впрочем, по мнению эксперта, даже этого недостаточно при том количестве вооружений, которое производят страны, производящие баллистическое оружие - Северная Корея, Китай, Иран и Россия.

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