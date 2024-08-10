До Європи на авто: збираємо потрібні речі та документи

Перелік того, що повинен мати при собі екіпаж авто, відрізняється від "спорядження" мандрівників залізницею та авіатранспортом. Хоча насправді додаткових складнощів ця добірка викликати не повинна.

Документи для поїздки в Європу на авто

Стандартний набір паперів для перетину кордону для українських водіїв такий:

Закордонний паспорт;

Водійське посвідчення;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, оформлене на ім'я водія чи пасажира (нижче подаємо уточнення на випадок, якщо власника в машині немає);

Поліс міжнародного страхування "Зелена карта" (так звана грін-карт). Це обов'язкова страховка при виїзді за кордон, аналог нашої автоцивілки. Оформлюється на строк від 15 днів до 1 року;

Розпізнавальний знак України на авто – овальна наклейка UA. Не обов'язкова, якщо подібне посилання на країну є на номерному знаку авто;

Номерний знак має бути стандартного зразка. Якщо номер у вас так званий індивідуальний – з особливим написом, його доведеться тимчасово залишити в СЦ МВС і отримати там звичайні номери;

Під час військового стану військовозобов’язаним чоловікам потрібно буде пред’явити військово-обліковий документ або свій запис в "Резерв+". З цих документів має бути зрозумілим, що у вас є право покидати країну. Власне, вимоги до перетину кордону цією категорією громадян часто змінюються, тож цей пункт краще буде уточнити на гарячій лінії Прикордонної служби безпосередньо перед поїздкою.

Якщо за кермом не власник

Якщо за кермом не власник автомобіля, і такого немає в салоні, доведеться оформити тимчасове свідоцтво про реєстрацію ТЗ на ім'я фактичного водія. Яке треба отримати у сервісному центрі МВС, а потім повернути туди не пізніше 10 діб після повернення в Україну (згідно Постанови КМУ №1388).

Отже, у водія (не власника) автомобіля має бути при собі:

Тимчасове свідоцтво про реєстрацію авто для виїзду за кордон на його ім’я;

Нотаріально оформлена довіреність на автомобіль із відміткою, яка дозволяє виїзд за кордон.

Якщо юридичний власник машини вже перебуває за кордоном, він може оформити довіреність в українському посольстві чи консульстві, а присутність водія, який керуватиме авто, не потрібна.

Що потрібно для поїздки по Європі

Законодавство більшості європейських країн вимагає від українського автомобіліста певного доукомплектування машини. Так, треба мати в машині певні додаткові аксесуари:

Світловідбивні жилети (один чи на кожного пасажира – в залежності від країни);

Запасні лампи для фар. Іноді потрібні також лампи задніх ліхтарів (теж в залежності від країни);

Запасне колесо або стандартний ремкомплект для шин;

Вогнегасник;

Аптечку;

Трикутний знак аварійної зупинки.

Коротко

Важливий нюанс: на в’їзді до країн Європи крім паперів, у вас можуть перевірити технічний стан автомобіля. Можливості для цього у прикордонних службовців є. Але найчастіше щодо підозрілих машин вони обмежуються оглядом силового агрегата – на предмет протічок олив на дорогу. Тож, по-перше, намагайтеся тримати двигун і трансмісію чистими, а по-друге, і зовнішність автомобіля приведіть до ладу, щоб він не викликав сумнівів щодо свого технічного стану.