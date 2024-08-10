До Європи на авто: збираємо потрібні речі та документи

Крім надійного автомобіля і гарного настрою для поїздки за кордон потрібно мати деякі офіційно обумовлені речі. Що слід приготувати українському водієві та його пасажирам?
Про те, чим укомплектувати машину і портмоне перед поїздкою в Європу на авто, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали порталу Головного сервісного центру МВС та сайти посольств країн Європи.
Перелік того, що повинен мати при собі екіпаж авто, відрізняється від "спорядження" мандрівників залізницею та авіатранспортом. Хоча насправді додаткових складнощів ця добірка викликати не повинна.
Стандартний набір паперів для перетину кордону для українських водіїв такий:
Під час військового стану військовозобов’язаним чоловікам потрібно буде пред’явити військово-обліковий документ або свій запис в "Резерв+". З цих документів має бути зрозумілим, що у вас є право покидати країну. Власне, вимоги до перетину кордону цією категорією громадян часто змінюються, тож цей пункт краще буде уточнити на гарячій лінії Прикордонної служби безпосередньо перед поїздкою.
Якщо за кермом не власник автомобіля, і такого немає в салоні, доведеться оформити тимчасове свідоцтво про реєстрацію ТЗ на ім'я фактичного водія. Яке треба отримати у сервісному центрі МВС, а потім повернути туди не пізніше 10 діб після повернення в Україну (згідно Постанови КМУ №1388).
Отже, у водія (не власника) автомобіля має бути при собі:
Законодавство більшості європейських країн вимагає від українського автомобіліста певного доукомплектування машини. Так, треба мати в машині певні додаткові аксесуари:
Важливий нюанс: на в’їзді до країн Європи крім паперів, у вас можуть перевірити технічний стан автомобіля. Можливості для цього у прикордонних службовців є. Але найчастіше щодо підозрілих машин вони обмежуються оглядом силового агрегата – на предмет протічок олив на дорогу. Тож, по-перше, намагайтеся тримати двигун і трансмісію чистими, а по-друге, і зовнішність автомобіля приведіть до ладу, щоб він не викликав сумнівів щодо свого технічного стану.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, яким буває повний привод на пікапах та позашляховиках.