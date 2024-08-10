В Европу на авто: собираем нужные вещи и документы

Перечень того, что должен иметь при себе экипаж авто, отличается от "снаряжения" путешественников по железной дороге и авиатранспорту. Хотя на самом деле дополнительных сложностей эта подборка вызывать не должна.

Документы для поездки в Европу на авто

Стандартный набор бумаг для пересечения границы для украинских водителей таков:

Загранпаспорт;

Водительское удостоверение;

Свидетельство о регистрации транспортного средства, оформленное на имя водителя или пассажира (ниже подаем уточнение на случай, если владельца в машине нет);

Полис международного страхования "Зеленая карта" (так называемая грин-карта). Это обязательная страховка при выезде за границу, аналог нашей автогражданки. Оформляется сроком от 15 дней до 1 года;

Опознавательный знак Украины на авто – овальная наклейка UA. Не обязательна, если подобная ссылка на страну на номерном знаке авто;

Номерной знак должен быть стандартного образца. Если номер у вас так называемый индивидуальный с особой надписью, его придется временно оставить в СЦ МВД и получить там обычные номера;

Во время военного положения военнообязанным мужчинам нужно будет предъявить военно-учетный документ или свою запись в "Резерв+". Из этих документов должно быть понятно, что у вас есть право покидать страну. Собственно, требования к пересечению границы этой категории граждан часто меняются, поэтому этот пункт лучше будет уточнить на горячей линии Пограничной службы непосредственно перед поездкой.

Если за рулем не владелец

Если за рулем не владелец автомобиля и такого нет в салоне, придется оформить временное свидетельство о регистрации ТС на имя фактического водителя. Которое нужно получить в сервисном центре МВД, а затем вернуть туда не позднее 10 суток после возвращения в Украину (согласно Постановлению КМУ №1388).

Следовательно, у водителя (не владельца) автомобиля должно быть при себе:

Временное свидетельство о регистрации авто для выезда за границу на его имя;

Нотариально оформлена доверенность на автомобиль с отметкой, разрешающей выезд за границу.

Если юридический владелец машины уже находится за границей, он может оформить доверенность в украинском посольстве или консульстве, а присутствие водителя, управляющего автомобилем, не требуется.

Что нужно для поездки по Европе

Законодательство большинства европейских стран требует от украинского автомобилиста определенного доукомплектования машины. Да, надо иметь в машине определенные дополнительные аксессуары:

Светоотражающие жилеты (один или на каждого пассажира – в зависимости от страны);

Запасные лампы для фар. Иногда требуются также лампы задних фонарей (тоже в зависимости от страны);

Запасное колесо или стандартный ремкомплект для шин;

Огнетушитель;

Аптечку;

Треугольный знак аварийной остановки.

Кратко

Важный нюанс: на въезде в страны Европы, кроме бумаг, у вас могут проверить техническое состояние автомобиля. Возможности для этого у пограничных служащих есть. Но чаще всего по подозрительным машинам они ограничиваются осмотром силового агрегата – на предмет протечек масел на дорогу. Поэтому, во-первых, старайтесь держать двигатель и трансмиссию чистыми, а во-вторых, и внешность автомобиля приведите в порядок, чтобы он не вызывал сомнений в своем техническом состоянии.