В Европу на авто: собираем нужные вещи и документы

Помимо надежного автомобиля и хорошего настроения для поездки за границу нужно иметь некоторые официально оговоренные вещи. Что следует приготовить украинскому водителю и его пассажирам?
О том, чем укомплектовать машину и портмоне перед поездкой в Европу на авто, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи использовались материалы портала Главного сервисного центра МВД и сайты посольств стран Европы.
Перечень того, что должен иметь при себе экипаж авто, отличается от "снаряжения" путешественников по железной дороге и авиатранспорту. Хотя на самом деле дополнительных сложностей эта подборка вызывать не должна.
Стандартный набор бумаг для пересечения границы для украинских водителей таков:
Во время военного положения военнообязанным мужчинам нужно будет предъявить военно-учетный документ или свою запись в "Резерв+". Из этих документов должно быть понятно, что у вас есть право покидать страну. Собственно, требования к пересечению границы этой категории граждан часто меняются, поэтому этот пункт лучше будет уточнить на горячей линии Пограничной службы непосредственно перед поездкой.
Если за рулем не владелец автомобиля и такого нет в салоне, придется оформить временное свидетельство о регистрации ТС на имя фактического водителя. Которое нужно получить в сервисном центре МВД, а затем вернуть туда не позднее 10 суток после возвращения в Украину (согласно Постановлению КМУ №1388).
Следовательно, у водителя (не владельца) автомобиля должно быть при себе:
Законодательство большинства европейских стран требует от украинского автомобилиста определенного доукомплектования машины. Да, надо иметь в машине определенные дополнительные аксессуары:
Важный нюанс: на въезде в страны Европы, кроме бумаг, у вас могут проверить техническое состояние автомобиля. Возможности для этого у пограничных служащих есть. Но чаще всего по подозрительным машинам они ограничиваются осмотром силового агрегата – на предмет протечек масел на дорогу. Поэтому, во-первых, старайтесь держать двигатель и трансмиссию чистыми, а во-вторых, и внешность автомобиля приведите в порядок, чтобы он не вызывал сомнений в своем техническом состоянии.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, каким бывает полный привод на пикапах и внедорожниках.