Европейцы следом за США объявили о миссии на Венере

Европейское космическое агентство (ESA) объявило о миссии на Венеру - EnVision. Начало запуска запланировано на начало 2030-х годов.

Об этом сообщают на сайте ESA .

Корабль будет оснащен набором новых инструментов, включая эхолот для обнаружения подземных слоев и спектрометры для изучения атмосферы и поверхности планеты.

"Три новых космических корабля обеспечит наиболее полное исследование Венеры, чем когда-либо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что EnVision будет сотрудничать вместе с миссиями NASA - DAVINCI+ и VERITAS.

EnVision станет следующим орбитальным аппаратом ЕSA для Венеры. Миссия EnVision была выбрана Комитетом по научной программе ЕSA 10 июня в качестве пятой миссии среднего класса в плане космического видения Агентства.

Напомним, что ранее о миссии на Венере заявили в NASA. Американцы готовят две миссии на планету (DAVINCI+ и VERITAS), чтоб выяснить, почему она стала "адом".

Ранее сообщалось, что вертолет NASA прислал фото с Марса. Он за 62,8 секунды пролетел больше ста метров на юг до нового места посадки.