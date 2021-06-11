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Європейці слідом за США оголосили про місію на Венері

Автор: Наталья Скороход

Європейське космічне агентство (ESA) оголосило про місію на Венеру - EnVision. Початок запуску заплановано на початок 2030-х років.

Про це повідомляють на сайті ESA.

EnVision стане наступним орбітальним апаратом ЕЅА для Венери. Місія EnVision була обрана Комітетом з наукової програми ЕЅА 10 червня в якості п'ятої місії середнього класу в плані космічного бачення Агентства.

NASAЕЅА

Відзначається, що EnVision буде співпрацювати разом з місіями NASA - DAVINCI+ і VERITAS.

"Три нових космічних кораблі забезпечить найбільш повне дослідження Венери, ніж будь-коли", - йдеться в повідомленні.

Корабель буде оснащений набором нових інструментів, включаючи ехолот для виявлення підземних шарів і спектрометри для вивчення атмосфери й поверхні планети.

Нагадаємо, що раніше про місію на Венері заявили у NASA. Американці готують дві місії на планету (DAVINCI+ і VERITAS), щоб з'ясувати, чому вона стала "пеклом".

Раніше повідомлялося, що вертоліт NASA надіслав фото з Марса. Він за 62,8 секунди пролетів понад сто метрів на південь до нового місця посадки.

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