Європейці повинні розуміти, що війська РФ можуть бути на польському кордоні, - Боррель

"Сьогодні Путін є загрозою екзистенції для всіх нас. Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться на досягнутому. Європейці повинні знати про перспективу мати в Києві маріонетковий уряд, як у Білорусі, і російські війська на польському кордоні", - сказав він.

Боррель нагадав, що був на Донбасі перед початком повномасштабного вторгнення РФ у січні 2022 року. Тоді Європейський союз не постачав зброю країні, яка воює. Як зазначив європейський дипломат, відповідь ЄС на російське вторгнення була потужною і "об'єднала, щоб забезпечити Україну військовою потужністю, необхідною для протистояння".

"Зараз Путін сприймає весь Захід як супротивника. Він чітко дав це зрозуміти в багатьох своїх виступах. Кожен день на російських телестанціях говорять і повторюють: "Захід - весь Захід, глобальний Захід - наш ворог". І вони діють відповідно через дезінформацію, отруюючи наше інформаційне середовище", - додав дипломат.

На думку Борреля, Росія намагається втрутитися у демократичні процеси ЄС, зокрема у європейські вибори.