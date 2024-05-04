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Европейцы должны понимать, что войска РФ могут быть на польской границе, - Боррель

Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Европейцы должны понимать, что российский диктатор Владимир Путин не остановится, если добьется успеха в Украине. В таком случае российские войска могут быть на польской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, выступая в Оксфордском университете.

"Сегодня Путин является угрозой экзистенции для всех нас. Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится на достигнутом. Европейцы должны знать о перспективе иметь в Киеве марионеточное правительство, как в Беларуси, и российские войска на польской границе", - сказал он.

Боррель напомнил, что был на Донбассе перед началом полномасштабного вторжения РФ в январе 2022 года. Тогда Европейский союз не поставлял оружие воюющей стране. Как отметил европейский дипломат, ответ ЕС на российское вторжение был мощным и "объединил, чтобы обеспечить Украину военной мощью, необходимой для противостояния".

"Сейчас Путин воспринимает весь Запад как противника. Он четко дал это понять во многих своих выступлениях. Каждый день на российских телестанциях говорят и повторяют: "Запад - весь Запад, глобальный Запад - наш враг". И они действуют соответственно через дезинформацию, отравляя нашу информационную среду", - добавил дипломат.

По мнению Борреля, Россия пытается вмешаться в демократические процессы ЕС, в частности, в европейские выборы.

 

Помощь Украине от ЕС

Следует отметить, что Европейский союз с начала полномасштабной войны оказал Украине финансовую помощь для поддержки бюджета, ввел более 10 пакетов санкций против России, обеспечил защиту для украинских беженцев и финансировал военную помощь.

Также сейчас ведутся дискуссии по использованию замороженных в Евросоюзе российских активов. К примеру, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить прибыль от активов РФ на оружие для Украины.

Однако по данным западных СМИ, некоторые страны ЕС выступили против такой инициативы.

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