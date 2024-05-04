Европейцы должны понимать, что войска РФ могут быть на польской границе, - Боррель

"Сегодня Путин является угрозой экзистенции для всех нас. Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится на достигнутом. Европейцы должны знать о перспективе иметь в Киеве марионеточное правительство, как в Беларуси, и российские войска на польской границе", - сказал он.

Боррель напомнил, что был на Донбассе перед началом полномасштабного вторжения РФ в январе 2022 года. Тогда Европейский союз не поставлял оружие воюющей стране. Как отметил европейский дипломат, ответ ЕС на российское вторжение был мощным и "объединил, чтобы обеспечить Украину военной мощью, необходимой для противостояния".

"Сейчас Путин воспринимает весь Запад как противника. Он четко дал это понять во многих своих выступлениях. Каждый день на российских телестанциях говорят и повторяют: "Запад - весь Запад, глобальный Запад - наш враг". И они действуют соответственно через дезинформацию, отравляя нашу информационную среду", - добавил дипломат.

По мнению Борреля, Россия пытается вмешаться в демократические процессы ЕС, в частности, в европейские выборы.