В "Европейской солидарности" собрали 5 тысяч пасхальных наборов

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" собрала для пожилых людей, малообеспеченных семей, ветеранов АТО/ООС и людей с инвалидностью еще 5 тысяч продуктовых наборов. Об этом сообщает сайт политсилы, передает РБК-Украина.

Как отмечают в пресс-службе, средства на продукты для наборов собирали через волонтерскую платформу "Солидарность" (v2020.org.ua).

Марина Порошенко, которая вместе с детьми присоединилась к волонтерам, рассказала, что уже третий раз за месяц общегосударственного карантина активисты ГО "Справи громад", "Солидарная молодежь", народные депутаты, партийцы и волонтеры собираются в офисе партии для подготовки продуктовых наборов.

"Мы понимаем, в каких тяжелых условиях оказались многие семьи, которые не имеют доходов. Когда пенсионеры, люди с инвалидностью находятся дома и даже не могут приобрести необходимого", – сказала Марина Порошенко.

По ее словам, в Фонд Порошенко ежедневно приходят десятки заявлений о помощи. В общем на сайте акции уже зарегистрировались более 30 тысяч людей, которые нуждаются в поддержке.

"Мы приобщаемся к этой акции, и уже 8000 продовольственных наборов, которые были собраны за прошлые недели, поехали и были розданы адресатам. На этих выходных в офисе партии собрали следующую партию 5000 продовольственных наборов, в каждый из которых в преддверии светлого Воскресения мы положим кулич для праздничного стола. И очень надеемся, что на каждом столе будет присутствовать часть этих искренних, положительных эмоций большого количества волонтеров, которые присоединились к акции", - добавила Марина Порошенко.

Как писало РБК-Украина, ранее Фонд приобрел комплекта реанимационного оборудования для больниц в Тернопольской области, Львове, Днепре, Виннице и Одессе.

Напомним, согласно официальным данным Минздрава, в Украине с начала эпидемии коронавирусом заразились 334 работники медицинских учреждений.

Ранее Петр Порошенко призвал власти ввести страхование медиков на случай их заражения COVID 19. По убеждению Порошенко, размер страховых выплат должен приравниваться к выплатам военным на передовой.