В "Європейській солідарності" зібрали 5 тисяч великодніх наборів

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" зібрала для літніх людей, малозабезпечених родин, ветеранів АТО/ООС та людей з інвалідністю ще 5 тисяч продуктових наборів. Про це повідомляє сайт політсили, передає РБК-Україна.

Як зазначають в прес-службі, кошти на продукти для наборів збирали через волонтерську платформу "Солідарність" (v2020.org.ua).

Марина Порошенко, яка разом з дітьми долучилася до волонтерів, розповіла, що вже втретє за місяць загальнодержавного карантину активісти ГО "Справа громад", "Солідарна молодь", народні депутати, партійці та волонтери збираються в офісі партії для підготовки продуктових наборів.

"Ми розуміємо, у яких важких умовах опинилися багато родин, які не мають доходів. Коли пенсіонери, люди з інвалідністю знаходяться вдома і навіть не можуть придбати необхідного", – сказала Марина Порошенко.

За її словами, у Фонд Порошенка щодня приходять десятки заяв про допомогу. Загалом на сайті акції вже зареєструвались більше 30 тисяч людей, які потребують підтримки.

"Ми долучаємося до цієї акції, і вже 8000 продовольчих наборів, які були зібрані за минулі тижні, поїхали і були роздані адресатам. На цих вихідних в офісі партії зібрали наступну партію 5000 продовольчих наборів, у кожен з яких напередодні світлого Воскресіння ми покладемо паску для святкового столу. І дуже сподіваємося, що на кожному столі буде присутня частина цих щирих, позитивних емоцій великої кількості волонтерів, які доєдналися до акції", - додала Марина Порошенко.

Як писало РБК-Україна, раніше Фонд придбав комплекти реанімаційного обладнання для лікарень у Тернопільській області, Львові, Дніпрі, Вінниці та Одесі.

Нагадаємо, згідно з офіційними даними МОЗ, в Україні з початку епідемії коронавірусом заразилися 334 працівники медичних установ.

Раніше Петро Порошенко закликав владу запровадити страхування медиків на випадок їхнього ураження COVID 19. На переконання Порошенка, розмір страхової виплати має прирівнюватись до виплат військовим на передовій.