В работе видеохостинга Youtube произошел масштабный сбой. Проблемы с работой платформы наблюдались на территории Европы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Downdetevtor.
Сбой произошел около 15:30 по киевскому времени.
Жалобы поступали с территории России, Украины, Австрии, Германии, Великобритании, Польши и Финляндии.
Фото: в европейском Youtube произошел масштабный сбой (Downdeteсtor)
Согласно данным сервиса, пользователи жаловались на:
Фото: в европейском Youtube произошел масштабный сбой (Downdeteсtor)
В то же время проблемы наблюдались и среди пользователей Google. Большинство сообщало о сбое в работе вебсайта и поисковой системы. Еще 10% не смогли авторизоваться на сайте.
Напомним, РБК-Украина писало о обновление от Youtube. Платформа изменила работу плееров в мобильных приложениях для iOS и Android.