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Европейское бюро ВОЗ приняло резолюцию о закрытии одного из своих офисов в Москве

Фото: ВОЗ может закрыть один из своих офисов в Москве (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Комитет Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на специальной сессии принял резолюцию о возможности закрытия одного из своих офисов в Москве. Документ поддержали более 30 стран, в том числе Украина, Грузия, Турция и Молдова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания сессии Европейского бюро ВОЗ.

Резолюция предлагает директору Европейского регионального бюро ВОЗ Хансу Клюге изучить возможность переноса из Москвы офиса организации по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями. Кроме того, документ предусматривает рассмотрение приостановки проведения региональных совещаний в России, а также конференций и семинаров.

За проект резолюции проголосовали Украина, Грузия, Турция, Молдавия и Израиль, а также страны ЕС. Воздержались две страны - Армения и Казахстан. Против документа выступили Беларусь, Таджикистан и Россия.

Отметим, специальная сессия Европейского регионального комитета ВОЗ проходит с 10 по 11 мая в виртуальном формате.

Ранее агентство Reuters сообщало, что резолюция была подготовлена по запросу Украины. Документ подписали по меньшей мере 38 стран, включая Турцию, Германию и Францию.

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