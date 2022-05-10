Європейське бюро ВООЗ прийняло резолюцію про закриття одного зі своїх офісів у Москві

Комітет Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) на спеціальній сесії ухвалив резолюцію про можливість закриття одного зі своїх офісів у Москві. Документ підтримали понад 30 країн, у тому числі Україна, Грузія, Туреччина і Молдова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання сесії Європейського бюро ВООЗ.

Резолюція пропонує директору Європейського регіонального бюро ВООЗ Хансу Клюге вивчити можливість перенесення з Москви офісу організації з профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями. Крім того, документ передбачає розгляд призупинення проведення регіональних нарад в Росії, а також конференцій і семінарів.

За проєкт резолюції проголосували Україна, Грузія, Туреччина, Молдова та Ізраїль, а також країни ЄС. Утрималися дві країни - Вірменія і Казахстан. Проти документа виступили Білорусь, Таджикистан і Росія.

Зазначимо, спеціальна сесія Європейського регіонального Комітету ВООЗ проходить з 10 по 11 травня у віртуальному форматі.