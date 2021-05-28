Европейский вещательный союз приостановил членство Беларуси

Как пояснили в EBU, союз встревожили интервью, которые явно делались под принуждением, транслировавшиеся в последние недели на белорусских телеканалах. Союз также отслеживал другие передачи БТРК, которые вызывали другие серьезные и совершенно исключительные опасения.

"В свете этих исключительных событий у Исполнительного совета нет другой альтернативы, кроме как предложить приостановить членство Белтелерадиокомпании в EBU. У БТРК будет две недели на ответ до вступления в силу приостановления", - заявили в союзе.

Кроме того, в EBU подчеркнули, что союз внимательно следит за подавлением свободы СМИ в Беларуси и постоянно призывает BTRC, как члена EBU, отстаивать "наши основные ценности свободы слова, независимости и подотчетности".

Отметим, EBU является организатором ежегодного песенного конкурса Евровидение, участие в котором принимает и Беларусь.