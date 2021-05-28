Європейський мовний союз призупинив членство Білорусі

Як пояснили в EBU, союз стривожили інтерв'ю, які явно робилися під примусом, що останніми тижнями транслювалися на білоруських телеканалах. Союз також відслідковував інші передачі БТРК, які викликали інші серйозні та абсолютно виняткові побоювання.

"У світлі цих виняткових подій у Виконавчої ради немає іншої альтернативи, крім як запропонувати призупинити членство Белтелерадіокомпанії в EBU. У БТРК буде два тижні на відповідь до вступу в силу призупинення", - заявили в союзі.

Крім того, в EBU наголосили, що союз уважно стежить за придушенням свободи ЗМІ в Білорусі та постійно закликає BTRC, як члена EBU, відстоювати "наші основні цінності свободи слова, незалежності та підзвітності".

Зазначимо, EBU є організатором щорічного пісенного конкурсу Євробачення, участь в якому приймає і Білорусь.