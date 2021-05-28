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Європейський мовний союз призупинив членство Білорусі

Автор: Дмитро Левицький

Виконавча рада Європейського мовного союзу (EBU) ухвалила рішення про призупинення членства Белтелерадіокомпанії (БТРК) в союзі. Білорусі дали два тижні, щоб дати відповідь, перш ніж рішення EBU набуде чинності.

Про це йдеться на сайті EBU.

Як пояснили в EBU, союз стривожили інтерв'ю, які явно робилися під примусом, що останніми тижнями транслювалися на білоруських телеканалах. Союз також відслідковував інші передачі БТРК, які викликали інші серйозні та абсолютно виняткові побоювання.

"У світлі цих виняткових подій у Виконавчої ради немає іншої альтернативи, крім як запропонувати призупинити членство Белтелерадіокомпанії в EBU. У БТРК буде два тижні на відповідь до вступу в силу призупинення", - заявили в союзі.

Крім того, в EBU наголосили, що союз уважно стежить за придушенням свободи ЗМІ в Білорусі та постійно закликає BTRC, як члена EBU, відстоювати "наші основні цінності свободи слова, незалежності та підзвітності".

Зазначимо, EBU є організатором щорічного пісенного конкурсу Євробачення, участь в якому приймає і Білорусь.

Нагадаємо, 24 травня білоруські державні телеканали показали відеозапис з затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. На відеозаписі Протасевич розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення.

Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича, яку також затримали.

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