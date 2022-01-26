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Европейский центробанк предупредил кредиторов о возможных тяжелых санкциях против России, - FT

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Среда 26 января 2022 21:37
Европейский центробанк предупредил кредиторов о возможных тяжелых санкциях против России, - FT Фото: Европейский центробанк предупредил кредиторов о возможных тяжелых санкции против России (naslovi.eu)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский центральный банк предупредил кредиторов, которые имеют значительное влияние на территории Российской Федерации, о возможных жестких санкциях против страны. Они должны быть готовы к введению международных ограничений, если агрессор прибегнет к полномасштабному вторжению на территорию Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Международные санкции могут повлечь значительные риски для международных банков. В частности, речь идет об американском Citi, французском Societe Generale, австрийском Raiffeisen и итальянском UniCredit.

Представители Европейского центрального банка запросили информацию о том, как банки будут действовать в соответствии с разными развитиями сценариев. Также ЕЦБ хочет, чтобы банки Европы придерживались режимов санкций и могли заблокировать доступы клиентов, которым будет запрещено пользоваться их услугами.

Согласно данным ЕЦБ, около 121 млрд долларов должны российские компании международным банкам и их дочерним компаниям на территории России. Также еще 128 млрд долларов кредита и депозита должны российские организации в иностранных банках.

Сейчас SocGen имеет наибольший финансовый риск в России - 2,6 млрд долларов. За ним следуют австрийский Raiffeisen (1,9 млрд евро) и UniCredit (1,4 млрд евро)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США готовят экспортные ограничения в отношении России.

В частности, Штаты рассматривают введение санкций против президента Российской Федерации Владимира Путина если его страна прибегнет к полномасштабному вторжению на территорию Украины.

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