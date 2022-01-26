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Європейський центробанк попередив кредиторів про можливі тяжкі санкції проти Росії, - FT

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Середа 26 січня 2022 21:37
Європейський центробанк попередив кредиторів про можливі тяжкі санкції проти Росії, - FT Фото: Європейський центробанк попередив кредиторів про можливі тяжкі санкції проти Росії (naslovi.eu)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський центральний банк попередив кредиторів, які мають значний вплив на території Російської Федерації, про можливі жорсткі санкції проти країни. Вони повинні бути готові до запровадження міжнародних обмежень, якщо агресор вдасться до повномасштабного вторгнення на територію України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Міжнародні санкції можуть спричинити значні ризики для міжнародних банків. Зокрема, йдеться про американський Citi, французький Societe Generale, австрійський Raiffeisen та італійський UniCredit.

Представники Європейського центрального банку запросили інформацію про те, як банки діятимуть відповідно до різних розвитків сценаріїв. Також ЄЦБ бажає, аби банки Європи дотримувалися режимів санкцій й могли заблокувати доступи клієнтів, яким буде заборонено користуватися їх послугами.

Згідно з даними ЄЦБ, близько 121 млрд доларів повинні російські компанії міжнародним банкам та їхнім дочірнім компаніям на території Росії. Також ще 128 млрд доларів кредиту й депозиту повинні російські організації в іноземних банках.

Наразі SocGen має найбільший фінансовий ризик у Росії - 2,6 млрд доларів. За ним йдуть австрійський Raiffeisen (1,9 млрд євро) та UniCredit (1,4 млрд євро)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США готують експортні обмеження щодо Росії.

Зокрема, Штати розглядають введення санкцій проти президента Російської Федерації Володимира Путіна, якщо його країна вдасться до повномасштабного вторгнення на територію України.

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