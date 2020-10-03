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Европейский центробанк активизирует работу по выпуску криптовалюты

Киев, Суббота 03 октября 2020 11:03
Европейский центробанк активизирует работу по выпуску криптовалюты
Фото: Кристин Лагард (www.flickr.com)
Автор: Александр Белоус

Цифровой евро не заменит действующую валюту, а дополнит ее

Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал отчет о возможном выпуске цифрового евро, подготовленный рабочей группой. Общественные консультации начнутся 12 октября.

Об этом сообщается на сайте ЕЦБ.

Как отмечается в пресс-релизе, цифровой евро может быть электронной формой денег центрального банка, доступной для всех граждан и предприятий - как банкноты, но в цифровой форме - для проведения ежедневных платежей быстрым, легким и безопасным способом. Криптовалюта будет дополнять наличные деньги, а не заменять их. ЕЦБ в любом случае продолжит выпуск наличных.

Как отметила президента ЕЦБ Кристин Лагард, европейцы все чаще обращаются к цифровым технологиям в том, как они тратят, сберегают и инвестируют. "Наша роль - обеспечить доверие к деньгам. Это означает, что евро должен соответствовать эпохе цифровых технологий. Мы должны быть готовы выпустить цифровой евро в случае необходимости", - сказала она.

При этом Совет управляющих ЕЦБ пока не принял решение о выпуске цифрового евро и будет широко взаимодействовать с гражданами, научными кругами, финансовым сектором и государственными органами для детальной оценки их потребностей, а также преимуществ и проблем, которые они ожидают от выпуска цифрового евро. Общественные консультации начнутся 12 октября.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) продолжает исследовать возможности выпуска е-гривны и после завершения пилотного проекта.

Отметим, в 2019 году рынок электронных денег в Украине вырос более чем вдвое, что связано с ростом интереса участников рынка к этому платежному инструменту.

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