Європейський центробанк активізує роботу з випуску криптовалюти

Фото: Крістін Лагард (www.flickr.com)

Цифровий євро не замінить діючу валюту, а доповнить її

Європейський центральний банк (ЄЦБ) опублікував звіт про можливий випуск цифрового євро, підготовлений робочою групою. Громадські консультації розпочнуться 12 жовтня.

Про це повідомляється на сайті ЄЦБ.

Як наголошується в прес-релізі, цифровий євро може бути електронною формою грошей центрального банку, доступною для усіх громадян і підприємств - як банкноти, але в цифровій формі - для проведення щоденних платежів швидким, легким і безпечним способом. Криптовалюта буде доповнювати готівкові гроші, а не замінювати їх. ЄЦБ у будь-якому випадку продовжить випуск готівки.

Як зазначила президента ЄЦБ Крістін Лагард, європейці все частіше звертаються до цифрових технологій в тому, як вони витрачають, зберігають та інвестують. "Наша роль - забезпечити довіру до грошей. Це означає, що євро має відповідати епоху цифрових технологій. Ми повинні бути готові випустити цифровий євро в разі потреби", - сказала вона.

При цьому Рада керуючих ЄЦБ поки не прийняла рішення про випуск цифрового євро і буде широко взаємодіяти з громадянами, науковими колами, фінансовим сектором та державними органами для детальної оцінки їх потреб, а також переваг і проблем, які вони очікують від випуску цифрового євро. Громадські консультації розпочнуться 12 жовтня.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) продовжує досліджувати можливості випуску е-гривні і після завершення пілотного проекту.

Відзначимо, у 2019 році ринок електронних грошей в Україні зріс більш ніж удвічі, що пов'язано зі зростанням інтересу учасників ринку до цього платіжного інструменту.