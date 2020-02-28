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Увеличились объем выпущенных электронных денег и объем операций

В 2019 году рынок электронных денег в Украине вырос более чем вдвое, что связано с ростом интереса участников рынка к этому платежному инструменту. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, в 2019 году в сравнении с 2018 годом произошел существенный рост:

- объемов выпущенных электронных денег - почти в 2,5 раза до 203 млн грн,

- объемов операций с электронными деньгами - в 2,3 раза до 16,7 млрд грн.

В то же время количество электронных кошельков выросло не так существенно и достигло 74 млн штук, рост составил 18%.

В НБУ напоминают, что максимальная сумма электронных денег, которая может храниться на электронном устройстве:

- не пополняемый - 4 000 грн;

- пополняемый - 14 000 грн (сумма расчетов с таким устройством не может превышать 62 000 грн на год).

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) продолжает исследовать возможности выпуска е-гривны и после завершения пилотного проекта.

Отметим, в начале 2018 года в НБУ заявили, что Национальный банк Украины пока не рассматривает возможность создания собственной криптовалюти.