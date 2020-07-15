Европейский суд зарегистрировал иск Нидерландов против России по делу МН17

В авиакатастрофе погибли 196 граждан Нидерландов
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов против Российской Федерации из-за сбитого над Донбассом самолета рейса МН17. Тогда в результате авиакатастрофы погибли 298 человек.
Об этом сообщили в пресс-службе Европейского суда.
Заявление было зарегистрировано под номер 28525/20.
"По данным правительства Нидерландов, самолет был сбит из зенитной ракетной системы "Бук", которая принадлежала и была предоставлена Российской Федерацией. Правительство Нидерландов утверждает, что российское правительство несло ответственность за смерти в нарушение статей 2 (право на жизнь), 3 (запрет на пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращения) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции о правах человека", - говорится в сообщении.
Напомним, Boeing-777 рейса МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур был сбит над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. Среди 298 жертв катастрофы - 196 были гражданами Нидерландов.
Отметим, Нидерланды подали иск против России в ЕСПЧ 10 июля.
Как писало РБК-Украина, Нидерланды также планируют привлечь к иску против РФ и другие государства, чьи граждане погибли в катастрофе.