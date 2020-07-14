Дело MH17: Нидерланды предоставили новые данные по иску против РФ

Фото: зал ЕСПЧ (Wikimedia by CherryX)

В иске говорится о нарушении РФ трех статей Европейской конвенции по правам человека

Нидерланды предоставили дополнительную информацию по иску против России в Европейский суд по правам человека в деле рейса МН17. Такое решение было сделано на заседании Международной совместной следственной группы (JIT).

Об этом сообщил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, передает "Укринформ".

Также были предоставлены уточнения относительно правовой основы обращения Нидерландов. В частности, страны, желающие присоединиться к иску как третьи стороны, смогут это сделать в течение 12 недель после официальной передачи иска секретариатом ЕСПЧ.

Он также отметил, что в иске Нидерландов говорится о нарушении Россией трех статей Европейской конвенции по правам человека.

Статья 2 Конвенции определяет, что право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно лишен жизни иначе как путем исполнения смертного приговора суда.

Статья 3 подчеркивает, что никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.

Статья 13 указывает: каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что в Российской Федерации есть своя версия авиакатастрофы малайзийского Boeing MH17 в 2014 году, а "западные эксперты не прислушиваются к этой версии".