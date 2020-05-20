Европейский суд отклонил иск "Северного потока-2" против директивы ЕС

Европейский суд отклонил иски компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG относительно распространения норм европейского законодательства на газопроводы из третьих стран. Согласно директиве ЕС, даже после завершения строительства "Северного потока-2", "Газпром" сможет владеть лишь 50% трубопровода.

Об этом сообщили в пресс-службе Европейского суда.

Соответствующее решение было принято в среду, 20 мая.

"Верховный суд установил, что директива прямым образом не затрагивает интересы Nord Stream 2 AG и Nord Stream AG", - отметили в суде.

Отметим, газовая директива ЕС является одним из ключевых документов европейского энергетического законодательства, которым регулируются газовые рынки на территории Евросоюза. Согласно газовой директиве, компания имеет право владеть лишь 50% газопровода. Оставшиеся мощности должны быть предоставлены третьим поставщикам.

Ранее федеральное сетевое агентство Германии отказало российскому проекту "Северный поток-2" в иммунитете к газовой директиве Европейского союза.

Напомним, в феврале "Газпром" попросил Германию вывести Nord Stream-2 из-под европейской газовой директивы.