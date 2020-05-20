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Європейський суд відхилив позов "Північного потоку-2" проти директиви ЄС

Новини » Енергетика     20.05.2020 - 18:05
Європейський суд відхилив позов "Північного потоку-2" проти директиви ЄС
Фото: Північний потік-2 (facebook.com/oceanscanlimited)

"Газпром" навіть у разі завершення будівництва зможе використовувати газопровід лише на 50%

Європейський суд відхилив позови компаній Nord Stream і Nord Stream 2 AG щодо поширення норм європейського законодавства на газопроводи з третіх країн. Згідно з директивою ЄС, навіть після завершення будівництва "Північного потоку-2", "Газпром" зможе володіти лише 50% трубопроводу.

Про це повідомили в прес-службі Європейського суду.

Відповідне рішення було прийнято в середу, 20 травня.

"Верховний суд встановив, що директива прямим чином не зачіпає інтереси Nord Stream 2 AG і Nord Stream AG", - відзначили в суді.

Зазначимо, газова директива ЄС є одним з ключових документів європейського енергетичного законодавства, яким регулюються газові ринки на території Євросоюзу. Згідно газовій директиві, компанія має право володіти лише 50% газопроводу. Решта потужності повинні бути надані третім постачальникам.

Раніше федеральне мережеве агентство Німеччини відмовило російському проекту "Північний потік-2" імунітет до газовій директиві Європейського союзу.

Нагадаємо, в лютому "Газпром" попросив вивести Німеччину Nord Stream-2 з-під європейської газової директиви.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Европейский судискСеверный поток-2
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