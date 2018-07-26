Европейский суд одобрил маркировку продуктов с измененной ДНК

Теперь все продукты, которые имеют измененную ДНК, должны продаваться только со специальной маркировкой

В Люксембурге 25 июля 2018 суд рассмотрел иск французского союза сельхозпроизводителей, которые опасаются последствий использования технологий генной инженерии. Об этом сообщает DW.

Все поставщики пищевых продуктов, работающие с современными технологиями генной инженерии, обязаны придерживаться норм использования ГМО, которые действуют на территории Евросоюза.

Речь идет о технологии мутагенеза, которая предусматривает внесение искусственных изменений в структуру ДНК растений и удаления определенных ее участков. Это часто используется для улучшения показателей хозяйственно-биологической урожайности.

Теперь по решению суда вся продукция, которая использует эти технологии, должна иметь специальную маркировку "ГМО".

Напомним, парламент Украины установил основные требования к маркировке органической продукции. Документом определяются общие основы государственного регулирования в сфере органического производства и обращения органической продукции, полномочия центральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление и контроль в указанной сфере.