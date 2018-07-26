Європейський суд схвалив маркування продуктів зі зміненою ДНК

Тепер усі продукти, які мають змінену ДНК, повинні продаватись лише зі спеціальним маркуванням

В Люксембурзі 25 липня 2018 суд розглянув позов французької спілки сільгоспвиробників, які побоюються наслідків використання технологій генної інженерії. Про це повідомляє DW.

Усі постачальники харчових продуктів, які працюють з сучасними технологіями генної інженерії, зобов'язані притримуватись норм використання ГМО, які діють на території Євросоюзу.

Мова йде про технологію мутагенезу, яка передбачає внесення штучних змін до структури ДНК рослин й видалення певних її ділянок. Це часто використовується для покращення показників господарсько-біологічної врожайності.

Тепер згідно з рішенням суду уся продукція, яка використовує ці технології, повинна мати спеціальне маркування "ГМО".

Нагадаємо, парламент України встановив основні вимоги до маркування органічної продукції. Документом визначаються загальні засади державного регулювання у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції, повноваження центральних органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління і контроль у зазначеній сфері.