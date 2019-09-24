Европейский суд объяснил удаление данных из Google

Европейский суд прояснил вопрос об удалении данных из поисковика интернет-концерна Google. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что ранее Франция требовала от Google удалять по запросу пользователей информацию о них во всем мире, а теперь Европейский суд ограничил действие этого правила на территории Европы.

"Компания Google и другие поисковые сервисы должны по требованию жителей стран Евросоюза удалять касающуюся их информацию из своих систем только на территории ЕС. Такое решение принял Европейский суд в Люксембурге", - говорится в сообщении.

Решение также обязывает поисковики принять меры для того, чтобы европейские пользователи не могли пройти по ссылке на сайты, не подпадающие под действие законодательства Европейского союза.

Поисковики должны в рамках своих возможностей обеспечить соблюдение права граждан на защиту личной жизни и персональных данных, подчеркнул суд.

По предварительной информации, в 2014 году Европейский суд признал право европейцев на удаление касающейся их информации из поисковиков. Однако спорным оставался вопрос о том, на какую территорию распространяется это решение - всех стран или только ЕС. Позднее Франция потребовала от поисковика Google удалять по запросу пользователей информацию о них во всем мире.

Напомним, Google согласился заплатить почти один миллиард евро, чтобы добиться прекращения расследования, которое ведется в отношении него во Франции уже несколько лет.

Как сообщало РБК-Украина, Google выплатит американским властям штраф в размере 170 млн долларов за нарушения конфиденциальности детей на видео-платформе YouTube.