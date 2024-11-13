ЄС минулого року видав рекордне число посвідок на проживання іноземцям: чи є у списку українці

Дозволи на проживання надають іноземним громадянам право проживати в певній країні ЄС протягом встановленого періоду та з конкретною метою - будь то робота, навчання, сімейні обставини або гуманітарні причини.

За даними Євростату, найбільшу кількість дозволів на проживання у 2023 році отримали громадяни України - 307 313 осіб, за ними йдуть громадяни Білорусі (281 279) та Індії (207 966).

Дозволи на роботу займають провідні позиції

У 2023 році на дозволи, видані з робочих причин, припадало 33,8% від загальної кількості, що становить більше третини всіх дозволів. З сімейних обставин було видано 26,4% дозволів, з гуманітарних та інших причин - 25,6%, а з метою навчання - 14,3%.

Найбільше зростання порівняно з 2022 роком спостерігалося у сфері освіти, де кількість дозволів збільшилася на 63 674. Найбільше навчальних віз отримали громадяни Індії (38 157), Китаю (35 620) та США (26 821).

Основні групи за гуманітарними та сімейними причинами

Дозволи на проживання з гуманітарних причин в основному були видані громадянам Білорусі (148 957), Сирії (127 043), Афганістану (97 339) та України (53 186). Переважна більшість дозволів за сімейними обставинами була надана громадянам Марокко, на яких припадало більше 50% усіх дозволів у цій категорії.

Рекордна кількість дозволів відображає зростаючу міграцію до країн ЄС, викликану як гуманітарними кризами, так і потребою в робочій силі та освіті.