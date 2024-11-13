ЕС в прошлом году выдал рекордное число ВНЖ иностранцам: есть ли в списке украинцы

В 2023 году страны Европейского Союза выдали 3,7 миллиона первых видов на жительство гражданам третьих стран, что стало рекордным показателем за все время сбора данных с 2013 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Разрешения на жительство предоставляют иностранным гражданам право проживать в определенной стране ЕС в течение установленного периода и с конкретной целью - будь то работа, учеба, семейные обстоятельства или гуманитарные причины.
По данным Евростата, наибольшее число разрешений на проживание в 2023 году получили граждане Украины - 307 313 человек, затем следуют граждане Беларуси (281 279) и Индии (207 966).
В 2023 году на долю разрешений, выданных по рабочим причинам, пришлось 33,8% от общего числа, что составило более трети всех разрешений. По семейным обстоятельствам было выдано 26,4% разрешений, гуманитарные и другие причины составили 25,6%, а учебные цели -14,3%.
Самый значительный рост по сравнению с 2022 годом наблюдался в сфере образования, где количество разрешений увеличилось на 63 674. Больше всего учебных виз получили граждане Индии (38 157), Китая (35 620) и США (26 821).
Разрешения на проживание по гуманитарным причинам в основном были выданы гражданам Беларуси (148 957), Сирии (127 043), Афганистана (97 339) и Украины (53 186). На разрешения по семейным обстоятельствам подавляющее большинство заявок подали граждане Марокко, на которых пришлось более 50% всех разрешений в данной категории.
Рекордное число разрешений отражает возрастающую миграцию в страны ЕС, вызванную как гуманитарными кризисами, так и потребностью в рабочей силе и образовании.
Напомним,что в сентябре 2024 года абсолютное большинство украинцев (79%) заявляют, даже в случае получения гражданства США/страны ЕС они бы все равно остались в Украине.
Кроме того,президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен представила новый план ЕС по десяти пунктам для противодействия нелегальной миграции. Он также предусматривает перемены для украинцев.