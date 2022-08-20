Европейский союз присоединился к делу Украины против России в суде ООН

Европейский Союз предоставил международному суду ООН свою информацию по делу Украины против РФ. Дело касается геноцида украинского народа со стороны российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Международного суда ООН.
Действующий устав и регламент суда позволяет международной организации по собственной инициативе предоставлять соответствующую информацию по делам, находящимся на рассмотрении.
Поэтому ЕС передал суду информацию по делу Украины против РФ относительно обвинений в геноциде.
Представительство Украины при Европейском Союзе поблагодарило ЕС за приобщение к делу в Международном Суде ООН.
Напомним, что ранее Британия подала заявление на участие по делу об обвинении России в геноциде украинцев.
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