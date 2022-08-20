Європейський союз приєднався до справи України проти Росії у суді ООН

Європейський Союз надав Міжнародному суду ООН свою інформацію по справі України проти РФ. Справа стосується геноциду українського народу з боку російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міжнародного суду ООН.

Представництво України при Європейському Союзі подякувало ЄС за долучення до справи у Міжнародному суді ООН.

Тому ЄС передав суду інформацію у справі України проти РФ щодо звинувачень у геноциді.

Чинний статут та регламент суду дозволяє міжнародній організації за власною ініціативою надавати відповідну інформацію у справах, які перебувають на розгляді.

Нагадаємо, що раніше Британія подала заяву на участь у справі про звинувачення Росії у геноциді українців.

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