Європейський союз передав ЗСУ партію вантажних автомобілів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку представництва ЄС в Україні.

"Посилюємо мобільність та можливості кіберзахисту Збройних сил України в межах Європейського фонду миру", - йдеться у повідомленні.

Таким чином було підтверджено, що до України прибули 16 додаткових вантажівок підвищеної прохідності. Бортові вантажні автомобілі Renault Trucks 4×4 D220 надані для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ.

Євросоюз розпочав постачання Україні понад 90 вантажівок підвищеної прохідності в межах Європейського фонду миру у червні поточного року. Тоді зазначалося, що це частина більшого пакета допомоги на суму 31 млн євро, який був ухвалений 2 грудня 2021 року.