RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Европейский союз передал ВСУ партию грузовых автомобилей

Фото: Европейский союз передал ВСУ партию грузовых автомобилей (twitter.com/EUDelegationUA
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз передал Вооруженным силам Украины 16 грузовых автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу представительства ЕС в Украине.

"Ужесточаем мобильность и возможности киберзащиты Вооруженных сил Украины в рамках Европейского фонда мира", - говорится в сообщении.

Таким образом, было подтверждено, что в Украину прибыли 16 дополнительных грузовиков повышенной проходимости. Бортовые грузовые автомобили Renault Trucks 4×4 D220 предоставлены для поддержки медицинских, инженерных и материально-технических подразделений ВСУ.

Евросоюз начал поставки Украине более 90 грузовиков повышенной проходимости в рамках Европейского фонда мира в июне текущего года. Тогда отмечалось, что это часть большего пакета помощи на сумму 31 млн. евро, который был принят 2 декабря 2021 года.

Напомним, что ЕС планирует увеличить военную помощь Украине до более чем 3 млрд евро.

Также ЕС выделил Украине еще 500 млн. евро военной помощи и согласовал тренировочную миссию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзВойна в Украине