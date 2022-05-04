Европейский союз откажется от российской нефти в ближайшие полгода, - WSJ

Шестой пакет санкций, который готовит Европейский союз против России, предполагает отказ от закупок российской нефти в течение шести месяцев. Также до конца года планируется отказ от импорта нефтепродуктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.
В среду, 4 мая, представители 27 стран ЕС должны обсудить инициативу об отказе от российской нефти и принять решение уже на этой неделе. Страны-члены блока должны прекратить импорт российской сырой нефти в течение полугода.
Также предполагается, что Венгрия и Словакия получат 20 месяцев на отказ от нефтяного импорта ввиду наибольшей в ЕС зависимости от российских нефтепродуктов. На такие же льготы претендуют Чехия и Болгария. Для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов ЕС.
Напомним, накануне стало известно, что в Евросоюзе не осталось государств, выступающих против эмбарго на российскую нефть, однако впоследствии спикер правительства Венгрии Золтан Ковач возразил снятие Будапештом вето на введение ограничений на покупку нефти из РФ.
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