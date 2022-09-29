Європейський Союз якнайрішучіше засуджує незаконні "референдуми", - Боррель

"Європейський Союз якнайрішучіше засуджує незаконні фіктивні "референдуми", проведені в частинах Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областях України, що тимчасово та частково окуповані Росією", - заявив Боррель.

За його словами, ЄС не визнає і ніколи не визнаватиме ці незаконні "референдуми" та їх сфальсифіковані "результати", а також будь-які "рішення", ухвалені на основі цих "результатів". Тому ЄС закликає всіх членів ООН зробити те саме.

"Росія має на меті змінити міжнародно визнані кордони України силовим шляхом, що є явним та серйозним порушенням Статуту ООН. Їхній результат є нікчемним та не може мати жодних правових наслідків", - йдеться у повідомленні.

Також Боррель запевнив, що усі причетні до організації цих незаконних фіктивних "референдумів", а також винні в інших порушеннях міжнародного права в Україні, понесуть відповідальність. У зв'язку з цим будуть висунуті додаткові обмежувальні заходи проти Росії.

Також в ЄС додали, що Україна реалізує своє законне право на захист від російської агресії, щоб відновити повний контроль над своєю територією та має право звільнити окуповані території в межах своїх міжнародно визнаних кордонів. Саме тому Європейський союз та його держави-члени продовжуватимуть підтримувати зусилля України з цією метою стільки, скільки буде потрібно.