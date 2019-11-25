Европейский совет одобрил новый состав Еврокомиссии

В понедельник, 25 ноября, Европейский совет одобрил новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета.

Решение Европейского совета открывает путь к голосованию за новый состав Европейской комиссии Европарламентом.

В список нового состава входят 25 еврокомиссаров, среди них представитель Венгрии Оливер Варгейи на посту еврокомиссара по вопросам политики соседства и испанец Хосеп Боррель, которого назначили высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Правительство Великобритании отказалось подавать кандидатуру своего еврокомиссара, однако до сих пор остается членом Европейского союза.

Новый состав Еврокомиссии начнет свою работу 1 декабря, срок ее полномочий продлится до 31 октября 2024 года.

Напомним, 22 ноября новый состав Еврокомиссии одобрил Комитет постоянных представителей Евросоюза.

Ранее Великобритания отказалась подавать кандидатуру еврокомиссара в состав обновленной Еврокомиссии. В Лондоне подчеркнули, что кандидатура комиссара будет подана после проведения парламентских выборов, которые запланированы на 12 декабря.