Европейский совет одобрил новый состав Еврокомиссии

В новый состав входят 25 еврокомиссаров
В понедельник, 25 ноября, Европейский совет одобрил новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета.
Решение Европейского совета открывает путь к голосованию за новый состав Европейской комиссии Европарламентом.
В список нового состава входят 25 еврокомиссаров, среди них представитель Венгрии Оливер Варгейи на посту еврокомиссара по вопросам политики соседства и испанец Хосеп Боррель, которого назначили высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Правительство Великобритании отказалось подавать кандидатуру своего еврокомиссара, однако до сих пор остается членом Европейского союза.
Новый состав Еврокомиссии начнет свою работу 1 декабря, срок ее полномочий продлится до 31 октября 2024 года.
Напомним, 22 ноября новый состав Еврокомиссии одобрил Комитет постоянных представителей Евросоюза.
Ранее Великобритания отказалась подавать кандидатуру еврокомиссара в состав обновленной Еврокомиссии. В Лондоне подчеркнули, что кандидатура комиссара будет подана после проведения парламентских выборов, которые запланированы на 12 декабря.