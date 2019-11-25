ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Европейский совет одобрил новый состав Еврокомиссии

Новости » Политика     25.11.2019 - 14:27
Европейский совет одобрил новый состав Еврокомиссии
Фото: Еврокомиссия (flickr_com_photosmartinschulz)

В новый состав входят 25 еврокомиссаров

В понедельник, 25 ноября, Европейский совет одобрил новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета.

Решение Европейского совета открывает путь к голосованию за новый состав Европейской комиссии Европарламентом.

В список нового состава входят 25 еврокомиссаров, среди них представитель Венгрии Оливер Варгейи на посту еврокомиссара по вопросам политики соседства и испанец Хосеп Боррель, которого назначили высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Правительство Великобритании отказалось подавать кандидатуру своего еврокомиссара, однако до сих пор остается членом Европейского союза.

Новый состав Еврокомиссии начнет свою работу 1 декабря, срок ее полномочий продлится до 31 октября 2024 года.

Напомним, 22 ноября новый состав Еврокомиссии одобрил Комитет постоянных представителей Евросоюза.

Ранее Великобритания отказалась подавать кандидатуру еврокомиссара в состав обновленной Еврокомиссии. В Лондоне подчеркнули, что кандидатура комиссара будет подана после проведения парламентских выборов, которые запланированы на 12 декабря.

Новый состав Еврокомиссии одобрил Комитет постоянных представителей ЕС В Еврокомиссии ожидают изменения судебной реформы Зеленского
Новости Украины Совет ЕвропыЕврокомиссия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь