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Європейська рада схвалила новий склад Єврокомісії

Новини » Політика     25.11.2019 - 14:27
Європейська рада схвалила новий склад Єврокомісії
Фото: Єврокомісія (flickr_com_photosmartinschulz)

В новий склад входять 25 єврокомісарів

У понеділок, 25 листопада, Європейська рада схвалила новий склад Європейської комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляйєн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Ради.

Рішення Європейської ради відкриває шлях до голосування за новий склад Європейської комісії Європарламентом.

В список нового складу входять 25 єврокомісарів, серед них представник Угорщини Олівер Варгейи на посаді єврокомісара з питань політики сусідства та іспанець Хосеп Боррель, якого призначили високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Уряд Великобританії відмовився подавати кандидатуру свого єврокомісара, проте досі залишається членом Європейського союзу.

Новий склад Єврокомісії почне свою роботу 1 грудня, строк її повноважень триватиме до 31 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, 22 листопада новий склад Єврокомісії схвалив Комітет постійних представників Євросоюзу.

Раніше Великобританія відмовилася подавати кандидатуру єврокомісара до складу оновленої Єврокомісії. У Лондоні підкреслили, що кандидатура комісара буде подана після проведення парламентських виборів, які заплановані на 12 грудня.

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