Європейський рівень прайс-кепів мінімізує кількість можливих відключень світла, - експерт

"Для того, щоб повністю задовольнити наші потреби, щоб не було планових відключень чи щоб вони були мінімізовані, для цього необхідно, мабуть, ще змінити прайс-кепи до європейського рівня", - сказав він.

Омельченко пояснив, що рівень встановлених 1 липня прайс-кепів зараз дозволяє ринку нормально працювати. Проте взимку, коли ціни в Європі зростуть, складеться ситуація, що через різницю цін український ринок електроенергії не буде вигідним з комерційної точки зору.

Він додав, що за таких умов ніхто не захоче експортувати електроенергію в Україну, коли нам це буде потрібно.

Також перегляд цінових обмежень дозволить краще підготувати енергосистему до зими.

"Велика роль в цьому за НКРЕКП, якщо вона ці мої рекомендації врахує і у нас з’явиться в енергетиці більше ліквідності, то енергетики зможуть відповідно провести більше ремонтних робіт, закупити палива, накопичити відповідні аварійні запаси і увійти в зиму набагато легше, ніж минулого сезону", - наголосив Омельченко.

Нагадаємо, раніше в Секретаріаті Енергетичного співтовариства проаналізували діючі цінові обмеження на ринку електроенергії та дійшли до висновку, що їх збільшення дозволить Україні імпортувати електроенергію в будь-яку годину доби в період дефіциту.

У кінці червня НКРЕКП встановила нові прайс-кепи електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) і балансуючому ринку.