Европейский уровень прайс-кепов минимизирует количество возможных отключений света, - эксперт

"Для того чтобы полностью удовлетворить наши потребности, чтобы не было плановых отключений или чтобы они были минимизированы, для этого необходимо, пожалуй, еще изменить прайс-кепы до европейского уровня", - сказал он.

Омельченко объяснил, что уровень установленных 1 июля прайс-кепов сейчас позволяет рынку нормально работать. Однако зимой, когда цены в Европе вырастут, сложится ситуация, что из-за разницы цен украинский рынок электроэнергии не будет выгоден с коммерческой точки зрения.

Он добавил, что в таких условиях никто не захочет экспортировать электроэнергию в Украину, когда нам это потребуется.

Также пересмотр ценовых ограничений позволит лучше подготовить энергосистему к зиме.

"Большая роль в этом при НКРЭКУ, если она эти мои рекомендации учтет и у нас появится в энергетике больше ликвидности, то энергетики смогут соответственно провести больше ремонтных работ, закупить топлива, накопить соответствующие аварийные запасы и войти в зиму гораздо легче, чем в прошлом сезоне", - отметил Омель.

Напомним, ранее в Секретариате Энергетического сообщества проанализировали действующие ценовые ограничения на рынке электроэнергии и пришли к выводу, что их увеличение позволит Украине импортировать электроэнергию в любое время суток в период дефицита.

В конце июня НКРЭКУ установила новые прайс-кепы электроэнергии на "рынке на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном рынке (ВДР) и балансирующем рынке.