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Европейский регулятор одобрил введение бустерной дозы Moderna для лиц старше 18 лет

Автор: Дмитрий Кузнецов

Комитет Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по лекарствам для человека поддержал бустерные дозы вакцины от коронавируса Moderna для лиц старше 18 лет. Такая доза может вводиться через 6-8 месяцев после второй.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу EMA.

Сообщается, что комитет оценил данные по вакцине Spikevax против коронавируса от Moderna. Регулятор пришел к выводу, что третья доза препарата может быть назначена людям в возрасте 18 лет и старше.

В EMA отметили, что третья доза Moderna, введенная через 6-8 месяцев после второго укола, привела к повышению уровня антител у взрослых, после того, как они снижались.

"Бустерная доза состоит из половины дозы, используемой для первичной вакцинации", - уточнил регулятор.

При в этом в EMA подчеркнули, что риск воспалительных заболеваний сердца или других очень редких побочных эффектов после ревакцинации тщательно отслеживается.

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ЕвросоюзКоронавирусВакцинация