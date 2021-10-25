Европейский регулятор одобрил введение бустерной дозы Moderna для лиц старше 18 лет

Сообщается, что комитет оценил данные по вакцине Spikevax против коронавируса от Moderna. Регулятор пришел к выводу, что третья доза препарата может быть назначена людям в возрасте 18 лет и старше.

В EMA отметили, что третья доза Moderna, введенная через 6-8 месяцев после второго укола, привела к повышению уровня антител у взрослых, после того, как они снижались.

"Бустерная доза состоит из половины дозы, используемой для первичной вакцинации", - уточнил регулятор.

При в этом в EMA подчеркнули, что риск воспалительных заболеваний сердца или других очень редких побочных эффектов после ревакцинации тщательно отслеживается.