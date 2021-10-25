Європейський регулятор схвалив введення бустерної дози Moderna для осіб старше 18 років

Повідомляється, що комітет оцінив дані по вакцині Spikevax проти коронавірусу від Moderna. Регулятор дійшов висновку, що третя доза препарату може бути призначена людям у віці 18 років і старше.

У EMA відзначили, що третя доза Moderna, введена через 6-8 місяців після другого уколу, призвела до підвищення рівня антитіл у дорослих, після того, як вони знижувалися.

"Бустерна доза складається з половини дози, використовуваної для первинної вакцинації", - уточнив регулятор.

При цьому в EMA підкреслили, що ризик запальних захворювань серця або інших дуже рідкісних побічних ефектів після ревакцинації ретельно відстежується.