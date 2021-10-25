RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Європейський регулятор схвалив введення бустерної дози Moderna для осіб старше 18 років

Автор: Дмитрий Кузнецов

Комітет Європейського агентства лікарських засобів (EMA) з ліків для людини підтримав бустерні дози вакцини від коронавірусу Moderna для осіб старше 18 років. Така доза може вводитися через 6-8 місяців після Другої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу EMA.

Повідомляється, що комітет оцінив дані по вакцині Spikevax проти коронавірусу від Moderna. Регулятор дійшов висновку, що третя доза препарату може бути призначена людям у віці 18 років і старше.

У EMA відзначили, що третя доза Moderna, введена через 6-8 місяців після другого уколу, призвела до підвищення рівня антитіл у дорослих, після того, як вони знижувалися.

"Бустерна доза складається з половини дози, використовуваної для первинної вакцинації", - уточнив регулятор.

При цьому в EMA підкреслили, що ризик запальних захворювань серця або інших дуже рідкісних побічних ефектів після ревакцинації ретельно відстежується.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзКоронавірусВакцинація