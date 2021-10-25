Европейский регулятор одобрил введение бустерной дозы Moderna для лиц старше 18 лет

Комитет Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по лекарствам для человека поддержал бустерные дозы вакцины от коронавируса Moderna для лиц старше 18 лет. Такая доза может вводиться через 6-8 месяцев после второй.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу EMA .

Сообщается, что комитет оценил данные по вакцине Spikevax против коронавируса от Moderna. Регулятор пришел к выводу, что третья доза препарата может быть назначена людям в возрасте 18 лет и старше.

В EMA отметили, что третья доза Moderna, введенная через 6-8 месяцев после второго укола, привела к повышению уровня антител у взрослых, после того, как они снижались.

"Бустерная доза состоит из половины дозы, используемой для первичной вакцинации", - уточнил регулятор.

При в этом в EMA подчеркнули, что риск воспалительных заболеваний сердца или других очень редких побочных эффектов после ревакцинации тщательно отслеживается.