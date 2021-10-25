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Європейський регулятор схвалив введення бустерної дози Moderna для осіб старше 18 років

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Брюссель, Понеділок 25 жовтня 2021 22:45
Європейський регулятор схвалив введення бустерної дози Moderna для осіб старше 18 років Фото: в Європі підтримують бустерну вакцинацію препаратом від Moderna (Victoria Jones-Pool / Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Комітет Європейського агентства лікарських засобів (EMA) з ліків для людини підтримав бустерні дози вакцини від коронавірусу Moderna для осіб старше 18 років. Така доза може вводитися через 6-8 місяців після Другої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу EMA.

Повідомляється, що комітет оцінив дані по вакцині Spikevax проти коронавірусу від Moderna. Регулятор дійшов висновку, що третя доза препарату може бути призначена людям у віці 18 років і старше.

У EMA відзначили, що третя доза Moderna, введена через 6-8 місяців після другого уколу, призвела до підвищення рівня антитіл у дорослих, після того, як вони знижувалися.

"Бустерна доза складається з половини дози, використовуваної для первинної вакцинації", - уточнив регулятор.

При цьому в EMA підкреслили, що ризик запальних захворювань серця або інших дуже рідкісних побічних ефектів після ревакцинації ретельно відстежується.

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